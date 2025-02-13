Олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка (ОИ) Ольга Зайцева оценила вероятность возвращения российских биатлонистов на международные турниры. Ее слова приводит Odds.ru.

© Lenta.ru

Зайцева заявила, что решение зависит от политики.

« И к а к о н и в е л и с е б я , т а к и б у д у т , п о к а и м к т о - т о н е с к а ж е т . О н и б у д у т д е й с т в о в а т ь п о ч у ж о й у к а з к е » , — п о с ч и т а л а о н а .

Ранее пресс-атташе Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер отреагировал на призыв главы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидата в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохана Элиаша допустить россиян и белорусов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что заявления других федераций никак не влияют на IBU.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.