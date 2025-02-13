На Украине возмутились участию Большунова в европейской гонке

Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха в своих соцсетях возмутилась тем, что российский лыжник Александр Большунов приглашен на участие в международном соревновании Sudtirol Moonlight Classic под национальным флагом.

« Э т о м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к с в о е г о р о д а п р о в о к а ц и ю и п о п ы т к у п р о щ у п а т ь п о ч в у н а п р е д м е т д а л ь н е й ш е г о о с л а б л е н и я а н т и р о с с и й с к и х с п о р т и в н ы х с а н к ц и й » , — н а п и с а л а Саладуха, призвав спортсменов и спонсоров бойкотировать соревнования, если организаторы не отменят разрешение Большунова на участие.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.