Тренер Сорин: Юлия Ступак готовится выступить на чемпионате России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак планирует выступить на чемпионате России — 2025 в Казани.

— Юлия прилетела в Армению и сейчас готовится с нашей командой, по нашему плану. Конечно, с определёнными корректировками, учитывая то, что была большая соревновательная пауза. Надеемся увидеть её на чемпионате России.

— То есть Юлия настроена вернуться?

— Да. Она готовится пробежать несколько гонок на чемпионате России и затем, возможно, на этапе Кубка России в Сыктывкаре, — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

В июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Казани с 1 по 9 марта. Этап Кубка страны в Сыктывкаре запланирован на 15–17 марта.