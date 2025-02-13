Губерниев оценил реакцию Вяльбе на его назначение советником министра спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Елены Вяльбе на его назначение советником министра спорта России.

Журналист посмеялся над тем, что Вяльбе отказалась комментировать произошедшее.

« Б о ю с ь , т у т с к о р о в о о б щ е к о м м е н т и р о в а т ь н и ч е г о н е п р и д е т с я … И б о н е с п р о с и т н и к т о » , — н а п и с а л Губерниев.

11 февраля было объявлено, что министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника на общественных началах. Журналист отметил, что будет помогать министру развивать спорт в стране.

Губерниев — российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор. Он четырежды становился лауреатом премии «ТЭФИ» (в 2007-м и 2015-м, а также дважды в 2019-м). В 2023 году Губерниев получил звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».