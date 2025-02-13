Тандреволд извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о своём провальном первом этапе в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка заработала два штрафных круга, по одному на стрельбе лёжа и стоя.

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