В Москве представили биатлонную винтовку российского производства

Презентация полностью российской винтовки "Грифон", которая предназначена для детско-юношеского биатлона, состоялась в Москве. Разработка завода "Атаман" была продемонстрирована в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

" П о ч е м у м ы б ы л и и н и ц и а т о р а м и е е с о з д а н и я ? - с к а з а л п р е з и д е н т Ф е д е р а ц и и б и а т л о н а М о с к о в с к о й о б л а с т и , г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р М е ж д у н а р о д н о й л и г и к л у б н о г о б и а т л о н а А л е к с е й Н у ж д о в . - Н а ш у ф е д е р а ц и ю м о ж н о н а з в а т ь л и д е р о м д е т с к о - ю н о ш е с к о г о б и а т л о н а , и м у н а с з а н и м а е т с я м н о г о л ю д е й , п о э т о м у е с т ь п р я м а я н е о б х о д и м о с т ь в т о м , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь и х у с л о в и я м и . С у щ е с т в у ю щ и й р ы н о к э т о г о о р у ж и я д о с т а т о ч н о у з к и й - в с е г о ч е т ы р е в и н т о в к и . О н и р а з н ы е п о ц е н е и к а ч е с т в у " .

" Д о р о г и е и т о п о в ы е м о д е л и п р а к т и ч е с к и у д о в л е т в о р я ю т в с е м т р е б о в а н и я м , к о т о р ы е н у ж н ы д л я д е т е й . З а и с к л ю ч е н и е м ц е н ы : н а ш и р о д и т е л и и с п о р т и в н ы е ш к о л ы с у р о в н е м ф и н а н с и р о в а н и я , к о т о р ы й д о с т у п е н н а с е г о д н я , н е м о г у т п о з в о л и т ь с е б е и м е т ь н у ж н о е к о л и ч е с т в о в и н т о в о к . Н а ш и т р е б о в а н и я б ы л и н е п р о с т ы е : о н а д о л ж н а б ы л а б ы т ь п о к а ч е с т в у м а к с и м а л ь н о п р и б л и ж е н н о й и л и и д е н т и ч н о й л у ч ш и м о б р а з ц а м , а п о ц е н е - б ы т ь д е ш е в л е в д в а р а з а . К р о м е э т о г о , п р о и з в о д и т е л ь д о л ж е н б ы л у д о в л е т в о р и т ь п о т р е б н о с т и р ы н к а - п о в с е й с т р а н е я е г о о ц е н и в а ю в 1 0 т ы с я ч , э т о п о з в о л и т о б е с п е ч и т ь в с е д е т с к о - ю н о ш е с к и е ш к о л ы . И е щ е н е м а л о в а ж н ы й ф а к т о р - н а л и ч и е с е р в и с н о г о о б с л у ж и в а н и я и к о м а н д ы , к о т о р а я б ы о р у ж и е с о в е р ш е н с т в о в а л а " , - д о б а в и л о н .

Нуждов отметил, что на разработку новой пневматической винтовки ушло пять месяцев. Ее цена составит 95 тыс. рублей.

" П о р е з у л ь т а т а м п о л е в ы х и с п ы т а н и й з а д а ч и п р а к т и ч е с к и р е ш е н ы " , - о т м е т и л г л а в а п о д м о с к о в н о й ф е д е р а ц и и б и а т л о н а .

Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин заметил, что использование пневматической винтовки в детско-юношеском биатлоне позволит без потери качества сэкономить значительные средства, поскольку стрельба из мелкокалиберного оружия требует значительно больших затрат.