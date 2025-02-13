Тренер сборной России ответил украинке, призвавшей к бойкоту гонки с Большуновым

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил чемпионке мира в тройном прыжке, украинской легкоатлетке Ольге Саладухе, призвавшей бойкотировать гонку Sudtirol Moonlight в Италии с участием российского лыжника Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

« Т о , ч т о г о в о р я т у к р а и н с к и е л ы ж н и к и и л и в о о б щ е н е л ы ж н и к и , р а з н ы е ф е д е р а ц и и , м е н я э т о а б с о л ю т н о н е и н т е р е с у е т » , — з а я в и л Бородавко.

Он подчеркнул, что лучше не реагировать на критику.

Ранее Саладуха назвала участие Большунова в гонке провокацией и попыткой прощупать почву на предмет ослабления антироссийских санкций. Она призвала спортсменов бойкотировать турнир, если в нем будет участвовать россиянин.

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который проводит в Италии тренировочный сбор, выступит на дистанции 30 километров вместе с лыжниками из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии.