Большунов ответил на вопрос об участии в гонке в Италии шуткой про Трампа

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос об участии в гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Его слова приводит NRK.

Россиянин в шутку заявил о том, что получил разрешение выступить в соревнованиях от президента США Дональда Трампа.

« Х о р о ш о л и м е н я п р и н я л и ? К о н е ч н о ! » — д о б а в и л р о с с и я н и н .

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие Большунова в Sudtirol Moonlight.

« Э т о н е м н о г о о б и д н о . Э т о н е т а к д о л ж н о р а б о т а т ь » , — з а я в и л о н .

Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который тренируется в Италии, выступит на дистанции 30 километров.