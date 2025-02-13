Большунов ответил на вопрос об участии в гонке в Италии шуткой про Трампа
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на вопрос об участии в гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Его слова приводит NRK.
Россиянин в шутку заявил о том, что получил разрешение выступить в соревнованиях от президента США Дональда Трампа.
«Хорошо ли меня приняли? Конечно!» — добавил россиянин.
Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эрик Вальнес отреагировал на участие Большунова в Sudtirol Moonlight.
«Это немного обидно. Это не так должно работать», — заявил он.
Об участии трехкратного олимпийского чемпиона Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно 10 февраля. Россиянин, который тренируется в Италии, выступит на дистанции 30 километров.