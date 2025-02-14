Итальянец вышел на награждение после гонки с Большуновым с флагом Украины

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с флагом Украины на рукаве. Напомним, победителем гонки стал россиянин Александр Большунов.

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« Е г о п о я в л е н и е б ы л о д е й с т в и т е л ь н о н е о ж и д а н н ы м , п о с к о л ь к у я и м о и т о в а р и щ и п о к о м а н д е с ч и т а л и , ч т о р о с с и й с к и м с п о р т с м е н а м з а п р е щ е н о у ч а с т в о в а т ь в к а к и х - л и б о о ф и ц и а л ь н ы х с о р е в н о в а н и я х з а п р е д е л а м и Р о с с и и . Н о э т о б ы л а ч е с т н а я г о н к а , м ы п р о с т о с д е л а л и в с ё , ч т о м о г л и , к а к с п о р т с м е н ы , к а к и п о л о ж е н о в с п о р т е . Н а п о с л е д н е м с п у с к е о н б ы л б ы с т р е е , и я н е с м о г е г о д о г н а т ь . Х о ч у с к а з а т ь , ч т о я н и ч е г о н е и м е ю п р о т и в Большунова как человека, он тоже поздравил меня на финише, как только я приехал, и я сделал то же самое, мы пожали друг другу руки, потому что таким и должен быть спорт», — приводит слова Бузина ТАСС.

Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Бузин проиграл Большунову 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один итальянец, Маттиа Армелини (+1.25,2).