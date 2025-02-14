Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг РФ у Большунова

Представитель оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил, почему было принято решение убрать из старт-листа флаг России напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Его слова приводит SVT.

« У н а с н е б ы л о о с о б ы х д и с к у с с и й . М ы — с п о р т и в н а я о р г а н и з а ц и я , а с п о р т д о л ж е н б ы т ь о т к р ы т д л я в с е х . М ы т а к ж е и з н а ч а л ь н о г о в о р и л и , ч т о о н б у д е т в ы с т у п а т ь п о д н е й т р а л ь н ы м ф л а г о м » , — з а я в и л о н .

Изначально Большунов был заявлен под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.