Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг России у Большунова

Представитель оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил, почему было принято решение убрать из старт-листа флаг России напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Организаторы гонки в Италии объяснили, почему убрали флаг РФ у Большунова
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Его слова приводит SVT.

«У нас не было особых дискуссий. Мы спортивная организация, а спорт должен быть открыт для всех. Мы также изначально говорили, что он будет выступать под нейтральным флагом», заявил он.

Изначально Большунов был заявлен под российским флагом. Еще за несколько часов до старта флаг был указан, однако в итоге его убрали.

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов