Большунов рассказал об отношении иностранных спортсменов в Италии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов сообщил, что не заметил негативного отношения к себе во время тренировочного процесса в Италии и участия в победной гонке в масс-старте на 30 км классическим стилем в рамках международных коммерческих соревнований Sudtirol Moonlight Classic.

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« В с е , к о г о я з д е с ь в с т р е ч а л , в к л ю ч а я н о р в е ж с к и х м о л о д ы х с п о р т с м е н о в , с у д о в о л ь с т в и е м п о д х о д я т к о м н е , ф о т о г р а ф и р у ю т с я . П о к а н е з а м е т и л н е г а т и в н о г о о т н о ш е н и я к с е б е . В с е о т н о с я т с я с у в а ж е н и е м . С т а р а ю т с я и с ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я , и р у к у п о ж а т ь » , — с к а з а л Большунов в видео, опубликованном на телеканале SVT.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили с общего старта на дистанции 30 км. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, проигравший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал ещё один представитель Италии, Маттиа Армелини (+1.25,2).