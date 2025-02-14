В Госдуме прокомментировали демонстрацию флага Украины итальянским лыжником

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, занявший второе место в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел с флагом Украины на награждение из-за желания пиара. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии ТАСС.

Бузин стал вторым, гонку выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

« И т а л ь я н е ц п о с т у п и л к а к п р о в о к а т о р . В ы х о д с у к р а и н с к и м ф л а г о м — е г о з а в и с т ь Б о л ь ш у н о в у и ж е л а н и е п р о п и а р и т ь с я . Большунов вообще никак не отреагировал, был рад результату и вел себя совершенно аполитично. И ему не было никакого дела до этого итальянца, что совершенно правильно. Поздравляем Александра», — заявил Свищев.

Гонка состоялась 13 февраля. Большунов преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.