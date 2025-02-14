«Его следует оштрафовать». Новая стычка Самуэльссона и Йоханнеса Бе на ЧМ-2025

Швед просто не может жить без конфликтов с «любимыми» норвежцами.

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Себастиану Самуэльссону дай только повод накинуться на норвежцев – он тут как тут. Но в первой гонке ЧМ-2025 по биатлону ситуация вышла за пределы словесной перепалки. В пылу борьбы швед чуть не уронил Йоханнеса Бё.

«Поставил всё на то, чтобы обогнать Норвегию»

На последнем этапе смешанной эстафеты швед и норвежец шли за пределами призовой тройки, но оба гнались за призрачной мечтой о бронзе. В последний поворот биатлонисты вышли почти одновременно, так что Самуэльссон решил использовать редкий момент для обгона Йоханнеса и пройти участок по внутреннему радиусу.

К несчастью для шведа попытка оказалась совершенно неудачной. Себастиан поскользнулся и в падении чуть не сбил с ног Бё-младшего. Норвежец устоял, а вот Самуэльссон попрощался не только с бронзой, но и с очередным шансом обойти Йоханнеса на финише.

« М н е п р и ш л о с ь н е м н о г о п о т е с н и т ь с я н а п о в о р о т е , б ы л о о ч е н ь с к о л ь з к о , и я н е б ы л п о - н а с т о я щ е м у г о т о в к э т о м у . М н е н е х в а т и л о м е с т а , и я п о т е р я л к о н т р о л ь н а д л ы ж а м и , – о п р а в д ы в а л с я ш в е д п о с л е г о н к и . – Я п о с т а в и л в с ё н а т о , ч т о б ы о б о г н а т ь Н о р в е г и ю . Э т о в а ж н о е д о с т и ж е н и е , к о т о р о г о я , к с о ж а л е н и ю , н а э т о т р а з н е с у м е л д о б и т ь с я . Н о я ч у в с т в о в а л с е б я х о р о ш о . Э т о е щ ё н е в с ё ! »

«Подкат был слишком плохим»

В норвежском лагере посмеялись над падением Самуэльссона.

« Э т о н а п о м и н а л о п о д к а т в ф у т б о л е . З а э т о е м у с л е д о в а л о б ы д а т ь ж ё л т у ю к а р т о ч к у » , – п о ш у т и л Стурла Холм Легрейд.

Йоханнес ответил Стурле: «С жёлтой карточкой я не согласен, потому что подкат был слишком плохим. Он вполне мог свалить меня на задницу. Его следует оштрафовать».

А вообще Йоханнес прокомментировал ситуацию и в серьёзном ключе:

« Ш а н с ы н а м е д а л ь б ы л и м и з е р н ы м и , м ы о б а э т о ч у в с т в о в а л и . Е с л и б ы о н о с т а в а л с я п о з а д и м е н я н а п о с л е д н е м п о в о р о т е , о н б ы н е д о г н а л н е м ц а , п о э т о м у е м у п р и ш л о с ь р и с к н у т ь . Я с р а з у п о ч у в с т в о в а л , ч т о в с ё в п о р я д к е , о н з а б и р а е т с я в н у т р ь , а я б у д у с н а р у ж и . М н е п о к а з а л о с ь , ч т о т а к б у д е т л у ч ш е . Н о в н е з а п н о о н у п а л р я д о м с о м н о й » , – п р о к о м м е н т и р о в а л и н ц и д е н т Б ё .

Конечно, подавать протест против действий Себбе никто не собирался. Норвежцы давно привыкли к выпадам со стороны неугомонного шведа. Зато падение Самуэльссона предостерегло других спортсменов от ошибки в этом повороте в будущих гонках. Да и сам он впредь будет осторожнее.