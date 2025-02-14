Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе КМ в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте классическим стилем на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Фалуне (Швеция). В финальной гонке он преодолел дистанцию 1,4 км за 2.46,4.

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Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Эрик Вальнес, проигравший лидеру 1,3 секунды, финишировал вторым. Тройку лучших замкнул Оскар Вике (+2,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап. Мужчины. Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал: