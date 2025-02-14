Олимпийский чемпион по биатлону назвал норвежцев отмороженными

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова главы Федерации фигурного катания Норвегии Моны Адольфсен о том, что Норвегия и еще ряд стран подадут протест из-за допуска российских спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, передает РИА Новости.

" Я н о р в е ж ц е в н а з ы в а ю о т м о р о ж е н н ы м и . Э т о т н а р о д н и к у д а н е л ь з я д о п у с к а т ь . Т а к о г о к о л и ч е с т в а а с т м а т и к о в н е т н и в о д н о й с т р а н е м и р а . П о э т о м у н е с т о и т п р и с л у ш и в а т ь с я к о т м о р о ж е н н ы м н о р в е ж ц а м " , - с к а з а л Тихонов.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.