Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на Кубке сильнейших

Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на Кубке сильнейших. Турнир проходит в белорусских Раубичах.

Шевченко преодолела 7,5 км за 20 минут, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла представительница Белоруссии Динара Смольская (отставание - 6,3 секунды; 0 промахов). Тройку лучших замкнула россиянка Анастасия Шевченко (+38,9; 1).

Гонку посетил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, прибывший в Минск с рабочим визитом.

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка среди мужчин.

Кубок сильнейших по биатлону завершится 23 февраля. В нем принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.