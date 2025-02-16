Большунов сравнил ночную гонку в Италии с Олимпийскими играми

Российский лыжник Александр Большунов сравнил ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии с Олимпийскими играми. Его слова передает «Матч ТВ».

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« Э т о с р а в н и м о с О л и м п и й с к и м и и г р а м и , м н о г и е п и с а л и , с м о т р е л и . П р и х о д я т с о о б щ е н и я , ч т о в М о с к в е г д е ‑ т о н а б а н н е р а х э т о е с т ь . П р и к о л ь н о . Т а к о г о д а в н о н е б ы л о . Т а к о е б ы в а е т т о л ь к о п о с л е О л и м п и й с к и х и г р » , — р а с с к а з а л Большунов.

Спортсмен заявил, что его поддерживали, в том числе местные жители, с самого старта и до финиша. Он отметил, что из-за длительного отстранения болельщики во всем мире ждут россиян.

Россиянин выиграл гонку на 30 километров классическим стилем, несмотря на то, что у него выключился фонарь. Это первые международные соревнования для Большунова за последние три года.

Изначально в протоколе участников соревнований у Больушнова был российский флаг. Однако за несколько часов до старта гонки его убрали.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.