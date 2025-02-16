Шевченко победила в пасьюте на Кубке сильнейших

Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 10 км за 27.43,2, допустив три промаха на стрельбище.

© Чемпионат.com

Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 3,0 с двумя осечками на огневых рубежах. Ещё одна российская биатлонистка, Анастасия Халили, замкнула тройку призёров (+9,3).

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи (Беларусь). Гонка преследования 10 км. Женщины: