Губерниев высказался о журналистах после вопроса о Большунове

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию, что российский лыжник Александр Большунов не допущен до гонки в Европе.

© Чемпионат.com

« В о т з в о н я т с е й ч а с с н о в а и з о д н о й а в т о р и т е т н о й к а к б ы г а з е т ы ! С п р а ш и в а ю т п р о Б о л ь ш у н о в а , е г о н е д о п у с т и л и б е ж а т ь к а к у ю - т о г о н к у в Е в р о п е ! В о п р о с ы , в о п р о с ы … И е щ ё о д и н — а г д е Б о л ь ш у н о в б у д е т б е г а т ь ? В К а з а н и , н а Ч Р , п р и е з ж а й т е ! Т а м Б о л ь ш у н о в , л ы ж н и к и , ч е м п и о н а т Р о с с и и … Н е п р и е д у т , и б о и м л ы ж и н а ш и , Большунов, другие спортсмены нахрен не нужны! Дешёвый хайп нужен! Тьфу на таких!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования с 2022 года для российского лыжника.