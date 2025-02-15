Нисканен выиграл классическую разделку на этапе КМ в Фалуне, Клебо — второй
Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен выиграл разделку классическим стилем на 10 км в рамках девятого этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Второе место занял лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который отстал от лидера на 12,9 секунды. Тройку призёров замкнул его соотечественник Эрик Вальнес (+17,5 секунды отставания).
Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап, Фалун. Гонка с раздельным стартом, мужчины, 10 км, классический стиль:
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 24.54,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 12,9.
3.Эрик Вальнес (Норвегия) +17,5.
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +20,2.
5. Уго Лапалус (Франция) +24,5.
6. Эдвин Ангер (Швеция) +29,6.