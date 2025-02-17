Шевченко хотела приостановить сезон из‑за плохих результатов

Анастасия Шевченко призналась, что ее посещали мысли о приостановке сезона из‑за плохих результатов
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала, с какими трудностями столкнулась по ходу сезона.
Шевченко заняла третье место в спринте на Альфа‑Банк Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии.
— Были мысли о приостановке сезона. Поговорили с Михаилом Викторовичем Шашиловым, поменяли план, и это мне помогло, поэтому я здесь. Сейчас я продолжаю выступать и стремлюсь только к лучшему. Тренер наш может подстегнуть. В этой ситуации он повлиял на меня. Это и его заслуга тоже, — приводит слова Шевченко Vprognoze.ru.
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