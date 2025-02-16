Большунова не допустили до международной гонки

Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf не смогли пригласить россиянина Александра Большунова принять участие в соревновании из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), несмотря на их желание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

« Д л я н а с б о л ь ш а я ч е с т ь п р и н я т ь н а н а ш е й г о н к е Александра Большунова. Однако в соответствии с действующими правилами FIS, мы не имеем права допустить его до участия. Нам очень жаль, что такая звезда не может присоединиться к нам», — заявили они.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Он преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее в Госдуме прокомментировали выход итальянца с флагом Украины на пьедестал к Большунову.