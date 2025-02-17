Стало известно, когда Большунов вернется в Россию

Тренер сборной России по лыжным гонкам в интервью Sport24 анонсировал возвращение Александра Большунова из Италии.

По его словам, спортсмен прибудет в Россию по окончании тренировочного сбора — 21 или 22 февраля.

« Б о л ь ш у н о в в е р н е т с я в Р о с с и ю 2 1 и л и 2 2 ф е в р а л я , н и в к а к и х г о н к а х в И т а л и и б о л ь ш е у ч а с т в о в а т ь н е б у д е т . П о с л е в о з в р а щ е н и я Александр проведет подготовку к чемпионату России в Казани», — заявил Бородавко.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic. Он преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды. Остальные места на пьедестале заняли итальянцы — вторым стал Лоренцо Бузин (+14,4), а третье место занял Маттиа Армелини (+1,25,2).

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в темное время суток на трассе, освещенной факелами.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.