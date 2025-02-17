Шипулин заявил о скорой смене позиции норвежцев по отстранению россиян

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что норвежцы скоро поменяют позицию по отстранению россиян. Его слова приводит ТАСС.

Норвежские биатлонисты скоро поменяют позицию по отстранению россиян
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Депутат заявил, что в ближайшее время все, кто выступал против допуска России, поменяют свою позицию.

«Это всего лишь вопрос времени. Но это их мнение, их право, не знаю, чем они это мотивировали», подчеркнул он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.

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