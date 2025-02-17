Норвежские биатлонисты скоро поменяют позицию по отстранению россиян

Бывший российский биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что норвежцы скоро поменяют позицию по отстранению россиян. Его слова приводит ТАСС.

© Lenta.ru

Депутат заявил, что в ближайшее время все, кто выступал против допуска России, поменяют свою позицию.

« Э т о в с е г о л и ш ь в о п р о с в р е м е н и . Н о э т о и х м н е н и е , и х п р а в о , н е з н а ю , ч е м о н и э т о м о т и в и р о в а л и » , — п о д ч е р к н у л о н .

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018-го. На его счету золото чемпионата мира по биатлону, а также три серебряные и три бронзовые медали на мировых первенствах.