Организаторы гонки в Италии убрали флаг России напротив Большунова

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрали флаг России из протокола напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, чтобы не давать повода для критики и в интересах спортсмена. Об этом говорится в заявлении, которое было предоставлено ТАСС организаторами.

Большунов стал победителем гонки на 30 км, для него этот международный старт стал первым за последние три года. Его допуск организаторы гонки объяснили тем, что не смешивают политику и спорт. Изначально Большунов был заявлен под флагом России, но во время соревнований он исчез.

" М ы н е п у б л и к о в а л и р о с с и й с к и й ф л а г , ч т о б ы н е д а в а т ь п о в о д а д л я к р и т и к и и н о в ы х д и с к у с с и й . Т а к и м о б р а з о м , с п о р т с м е н с м о г с т а р т о в а т ь б е з к а к и х - л и б о н е у д о б с т в " , - г о в о р и т с я в з а я в л е н и и о р г а н и з а т о р о в .

Большунову 28 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Большунов становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств и один раз - бронзовым.