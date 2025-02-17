Организаторы гонки в Италии убрали флаг России у Большунова во избежание критики

Организаторы гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии убрали флаг России из протокола напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, чтобы не давать повода для критики и в интересах спортсмена. Об этом говорится в заявлении, которое было предоставлено ТАСС организаторами.

Организаторы гонки в Италии убрали флаг России напротив Большунова
© ТАСС

Большунов стал победителем гонки на 30 км, для него этот международный старт стал первым за последние три года. Его допуск организаторы гонки объяснили тем, что не смешивают политику и спорт. Изначально Большунов был заявлен под флагом России, но во время соревнований он исчез.

"Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий. Таким образом, спортсмен смог стартовать без каких-либо неудобств", - говорится в заявлении организаторов.

Большунову 28 лет. Он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад, двукратным обладателем Кубка мира и победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Большунов становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств и один раз - бронзовым.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов