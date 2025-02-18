Выступление Большунова в Италии не влияет на вопрос возвращения России

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не принимает во внимание участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии в вопросе возвращения российских лыжников на международную арену. Заявление организации приводит ТАСС.

« Э т о б ы л о ч а с т н о е м е р о п р и я т и е , а н е с о р е в н о в а н и е , с а н к ц и о н и р о в а н н о е F I S . Т а к и м о б р а з о м , т а к о г о п о н я т и я , к а к « п р е ц е д е н т » , б ы т ь н е м о ж е т , у ч и т ы в а я , ч т о д а н н о е м е р о п р и я т и е н е р е г у л и р у е т с я п р а в и л а м и и р е г л а м е н т а м и F I S » , — у к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Гонка состоялась 13 февраля. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.