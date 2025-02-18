Норвежский лыжник рассказал, как получил предупреждение от антидопинговых служб

Норвежец Лагрейд рассказал, как получил предупреждение от антидопинговых служб.

© Sports.ru

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд получил предупреждение за то, что не предоставил вовремя информацию о своем местонахождении на квартал. Это произошло около двух лет назад.