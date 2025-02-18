FIS не будет учитывать выступление Большунова в Италии в вопросе возвращения россиян
Выступление Большунова в Италии не станет прецедентом для возвращения россиян.
Об этом заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой этой организации.
Александр Большунов 13 февраля стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым в Европе за последние три года.
«Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как «прецедент», быть не может, учитывая, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS», – сообщили в международной федерации.