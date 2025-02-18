Выступление Большунова в Италии не станет прецедентом для возвращения россиян.

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Об этом заявили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Российские спортсмены отстранены от турниров под эгидой этой организации.

Александр Большунов 13 февраля стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым в Европе за последние три года.