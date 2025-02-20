Непряева выиграла разделку на первенстве России среди 21-23 лет

Лыжница Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первенстве России среди спортсменов 21-23 лет. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 27.23,2.

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Второе место заняла представительница Вологодской области Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 14,7 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Никитина из Москвы (+30,9).

Лыжи. Первенство России среди спортсменов 21-23 лет. Женщины, индивидуальная гонка 10 км: