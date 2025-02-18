Казакевич выиграла индивидуальную гонку на Кубке сильнейших спортсменов

В Раубичах (Беларусь) завершилась индивидуальная гонка на 12,5 км у женщин в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (5-й этап Альфа-Банк Кубка Содружества). Его победительницей стала серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич, допустившая на четырёх огневых рубежах лишь один промах. Второй финишировала Наталия Шевченко. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова.

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025, Раубичи. Индивидуальная гонка, 12,5 км. Женщины:

1. Ирина Казакевич (Россия) — 37.20,5 (1 промах).

2. Наталия Шевченко (Россия) – отставание 35,4 (2).

3. Екатерина Мошкова (Россия) +40,2 (1).

Среди представительниц Беларуси лучшей в этой гонке стала Динара Смольская. Она заняла пятое место с отставанием от Казакевич в более минуты.