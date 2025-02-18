Жулия Симон с промахом уверенно выиграла индивидуальную гонку на ЧМ — 2025

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в смешанной эстафете французская биатлонистка Жулия Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира – 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Симон на четырёх огневых рубежах допустила один промах. Серебряную медаль завоевала шведка Элла Хальфварссон, вовсе отстрелявшаяся чисто. Тройку лучших замкнула ещё одна француженка Лу Жанмонно.

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Биатлон. Чемпионат мира — 2025, Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины:

Жулия Симон (Франция) – 41.27,7 (1 промах).

Элла Хальфварссон (Швеция) – отставание 37,8 (0).

Лу Жанмонно (Франция) +39,2 (1).

Суви Минккинен (Финляндия) +1.15,3 (0).

Юлия Джима (Украина) +1.23,8 (0).

Эльвира Эберг (Швеция) +1.29,8 (1).

Для 28-летней Симон это четвёртое личное золото с чемпионатов мира.