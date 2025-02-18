Халили об индивидуальной гонке на Кубке сильнейших: «Видимо, во сне нули стрелял»

Российский биатлонист Карим Халили в эфире «Матч ТВ» заявил, что старался контролировать каждый выстрел в индивидуальной гонке на Альфа‑Банк Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах, а также отшутился на тему позднего старта.

Во вторник Халили одержал победу в «индивидуалке», не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал Антон Бабиков, третьим — Александр Поварницын. Гонка началась в 20:30 по московскому времени.

— Видимо, во сне эти нули стрелял. Бывает, что снятся хорошие гонки, это одна из них.

— Как раскладывался по дистанции?

— Старался начинать не так, как обычно. Начал с лидерами в одни секунды. Если с кем‑то пересекался, то старался передохнуть, потому что начинает подмораживать и на последних кругах начинает мышцы сковывать от холода, подмерзаешь. В целом, хорошая, комфортная гонка.

Когда шел четвертый круг, мне говорили, что ребята идут с нулями. Я сказал себе, что они все сделают сами за тебя, главное самому не допускать ошибки. Старался отработать четко и контролировать каждый выстрел. Были моменты, когда мог сделать выстрелы раньше, но в итоге пережидал. Работа на рубеже мне понравилась, смог сохранить концентрацию на каждом выстреле, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

В четверг на Кубке сильнейших пройдет сингл‑микст. Прямую трансляцию старта смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начало трансляции в 19:45 (мск).