Россиян и белорусов не ждут в мировом биатлоне

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что организация не ведет переговоров о допуске российских и белорусских атлетов на турниры под эгидой своей организации.

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По его словам, на данный момент нет никаких причин обсуждать потенциальное возвращение России и Белоруссии.

« С е й ч а с т а к о й в о п р о с д а ж е н е о б с у ж д а е т с я . Н о м ы н а д е е м с я , ч т о к о н ф л и к т з а к о н ч и т с я , п о т о м у ч т о о н и ( Р о с с и я и Б е л о р у с с и я ) — д в е о ч е н ь в а ж н ы е б и а т л о н н ы е н а ц и и » , — з а я в и л Далин.

В 2025 году чемпионат мира по биатлону проходит с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.