Глава IBU высказался о возвращении российских биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин высказался о возвращении россиян и белорусов. Его комментарий приводит NRK.

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Далин заявил, что на данный момент этот вопрос не стоит.

«Но мы надеемся, что конфликт скоро закончится, потому что Россия и Белоруссия очень важны для биатлона», — отметил глава IBU.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о влиянии переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на отстранение отечественных атлетов. По ее словам, стоит ожидать скорого снятия санкций с российского спорта.