Вероника Степанова впервые стала мамой. Успеет восстановиться до Олимпиады?

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала мамой. Об этом 18 февраля спортсменка рассказала в своём Telegram-канале, отметив, что дочь назвали Диной. Она поблагодарила врачей за помощь и заявила, что рожать лучше молодой. 24-летняя лыжница объяснила, что всё прошло легко и быстро, но не «за две минуты и не за два часа».

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«Познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем её родителей», – написала Вероника.

Кто является отцом дочери Степановой и замужем ли она, неизвестно. Лыжница считает, что это касается только её. Главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказала, что уже поздравила новоиспечённую мать. Также она добавила, что рада не только за Веронику, но и за Дениса – как видимо, отца Дины.

«Очень рада, уже поздравила Веронику и Дениса с рождением дочери. Пусть девочка растет на радость родителям и нам всем. В лыжной семье пополнение, мы счастливы!» – заявила Вяльбе.

О своей беременности Степанова впервые рассказала в августе 2024 года, но имя отца не называла. Судя по слухам, избранником Вероники считается медиаменеджер Денис Трунов. Однако эту информацию никто не подтверждал.

Вяльбе в небольшом комментарии, касающемся Степановой, уточнила, что никто не будет торопить Веронику возвращаться в спорт. Однако этого хотелось бы: лыжница является одним из лидеров сборной страны. В следующем сезоне пройдёт Олимпиада в Милане, куда теоретически могла бы отобраться и Степанова. Тем более, что Юхан Элиаш, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявлял, что поддерживает допуск россиян и белорусов.

«Российские и белорусские спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не могут нести ответственность за деятельность своих правительств. Я за то, чтобы допускать их в том виде, который мы видели на Олимпиаде в Париже», – говорил Элиаш.

Сама Степанова ранее заявляла, что не хочет выступать без флага и гимна на международной арене, однако в начале февраля поменяла свою позицию. Она согласна участвовать в соревнованиях, если государство даст на это добро.

«Если государство сочтёт правильным выступать на международной арене на определённых условиях – ты либо выполняешь контракт, либо нет. Я выполню, говорю это прямо и заранее», – разъясняла лыжница.

Возвращаться или нет, дело Степановой. Это реально – сокомандница Вероники Наталья Терентьева через четыре месяца после рождения ребёнка уже выступала на Кубке России, выигрывая золотые медали. Так что шансы есть.

Другое дело, что в ближайшие недели никто Степанову по этому поводу беспокоить точно не будет – у неё другие дела. А вот позже нужно будет решать, что делать с карьерой и возможным выступлением на Играх.