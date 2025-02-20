Пловцы Рылов и Ромашина планируют выступить в лыжной «Гонке Легкова»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что встал на лыжи ради «Гонки Легкова», которая пройдет 22–23 февраля в Рязани.

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– Саня Легков пригласил еще в прошлом году, в этом году поеду. Сейчас я редко встаю на лыжи, но раньше бывало да, накатывал.

– Помню интервью про то, что не любишь на коньках стоять.

– Так и есть, на лыжах опора намного больше.

– В биатлонной гонке тебя не ждем?

– Нет, мне плавания хватает, – сказал Рылов.

Также к гонке готовится семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина.