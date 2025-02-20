Российские пятиборцы не выступят на Кубке мира в Каире

Российские пятиборцы не выступят на февральском этапе Кубка мира в Каире из-за отказа Международного союза современного пятиборья (UIPM) изменить прежнюю позицию и допустить до соревнований россиян, тренирующихся в ЦСКА и других ведомственных клубах. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Андрей Макушин.

Первый в 2025 году этап Кубка мира по современному пятиборью пройдет в Каире с 24 марта по 1 февраля.

"Наши спортсмены в этом турнире участвовать не будут, - рассказал Макушин. - С 30 по 31 января проходил исполком UIPM, по итогам заседания которого стало ясно, что политика международной федерации в отношении российских пятиборцев не изменилась. По-прежнему наши спортсмены, тренирующиеся в ЦСКА и других ведомственных клубах, лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM. Мы продолжаем надеяться на пересмотр политики международной федерации в отношении российских спортсменов и допускаем свое участие в последующих этапах Кубка мира".

Второй этап Кубка мира пройдет с 22 по 28 апреля в Будапеште, третий - с 6 по 12 мая в Софии. Первым международным стартом 2025 года для российских пятиборцев станет этап Кубка Павла Леднева с участием белорусских спортсменов. Соревнования пройдут в Москве с 10 по 14 марта.

В конце июня 2024 года несколько российских пятиборцев, ранее получивших нейтральный статус, выступали на юниорском первенстве мира в Египте. В женском личном турнире россиянки заняли два первых места. Виктория Сазонова стала победительницей, второй результат показала Елизавета Скуднякова, Яна Соловьева стала седьмой, Амина Тагирова - 35-й. В мужских соревнованиях лучшим из россиян стал Андрей Бобров, который финишировал 11-м, а Григорий Докучаев расположился на 15-й позиции.

В июле 2023 года пресс-служба Международного союза современного пятиборья сообщила о том, что российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии UIPM, что они не связаны контрактами с силовыми органами, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции.