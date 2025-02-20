МОК способен убедить IBU допустить российских биатлонистов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) при желании сможет добиться от Международного союза биатлонистов (IBU) допуска российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выступил против возвращения российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе до окончания конфликта на Украине.

"Такие заявления не делаются на уровне блефа, - сказал Ярошенко. - В отличие от других федераций, в которых смягчается риторика, в IBU выбрали максимально жесткую позицию. Так что рассчитывать особо не на что. Но все будет зависеть от президента Международного олимпийского комитета: если он примет решение, то глава IBU никуда не денется и мы будем участвовать в Олимпийских играх".

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции, в должность избранный глава комитета вступит в июне. Нынешний президент МОК Томас Бах в августе сообщил о решении отказаться от предложения внести поправку в Олимпийскую хартию с тем, чтобы остаться во главе организации еще на один срок.

Российские и белорусские биатлонисты лишены возможности выступать на международной арене с марта 2022 года. Пропуск нынешнего сезона лишает их возможности заработать национальные квоты на Олимпиаду 2026 года в Италии, спортсмены обеих стран могут рассчитывать только на дополнительные путевки.