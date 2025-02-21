Появился календарь международных соревнований по биатлону с 2026/2027 по 2029/2030 годы

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал календарь Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр на сезоны с 2026/2027 по 2029/2030.

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Этап Кубка мира, традиционно проходящий в Оберхофе (Германия) в начале января перенесён на конец февраля — начало марта. Также следует отметить, что в сезонах 2026/2027 и 2028/2029 будет проводиться 10 этапов КМ, в остальные годы по девять.

Даты и места проведения чемпионатов мира и Олимпийских игр по биатлону в период с 2027 по 2030 годы: