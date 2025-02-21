Елена Вяльбе высказалась об опросе FIS про допуск россиян к соревнованиям.

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Опрос комиссии спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) показал, что 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований, 51,8% опрошенных выступили против.