Чемпион мира рассказал о выгоде отстранения для российских биатлонистов

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко рассказал о плюсах отстранения от международных турниров для россиян. Его слова приводит ТАСС.

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По мнению бывшего спортсмена, некоторым биатлонистам это финансово выгодно.

«На внутрироссийских стартах сейчас реально хорошие призовые, в то время как на Кубке мира не у многих будет возможность зарабатывать такие деньги», — заявил Ярошенко.

Экс-биатлонист добавил, что сейчас далеко не все российские спортсмены будут конкурентоспособны на международной арене. «На Кубке мира некоторым будет объективно очень сложно бороться за места, за которые положены призовые», — подчеркнул он.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.