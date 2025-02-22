Австралийский тренер по лыжам заявил, что Большунова не ждут на Кубке мира

Австралийский тренер по лыжам Алексей Соцков в интервью «Чемпионату» заявил, что Александр Большунов не поднимет конкуренции на Кубке мира.

По его словам, без российских спортсменов уровень сопротивления на мировой арене упал не слишком сильно.

«На Кубке мира уровень был и остается очень высоким, и отсутствие сборной России на это никак не влияет. Не факт, если Большунова сейчас выпустить на международные старты, всех победит. Безусловно, он бы выступал сильно, но наивно думать, что его присутствие повысило бы уровень Кубка мира», — заявил Соцков.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.