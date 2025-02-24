ЧМ-2025 показал, кто будет зажигать в биатлоне после братьев Бе

Эрик Перро, Марен Киркеэйде и Томмазо Джакомель с нами надолго!

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Предолимпийский ЧМ по биатлону завершился. Это был важный рубеж для тех спортсменов, которые уже после Милана-2026 повесят лыжи на гвоздь. Карьеру точно завершат или подумывают братья Бё, Франциска Пройс, Эмильен Жаклен и Доротея Вирер. Согласитесь, список весьма статусный?

Так в чьих руках останется мировой биатлон? В надёжных! Этим людям можно довериться.

Стурла – за главного

За старшего в сборной Норвегии после ухода братьев Бё — Стурла Легрейд. У него полный вагон работы!

Вполне вероятно, Стурла в этом сезоне выиграет общий зачёт Кубка мира, оставив позади статус вечно второго номера. А потом ему может покориться и Олимпиада, ведь личного золота 28-летний норвежец пока не добыл. Скорее всего, рубеж 2025 и 2026 годов – пик его карьеры.

Стоит признать, что в обойме у норвежцев пока нет звезды калибра Йоханнеса Бё, и на горизонте такого человека тоже не видно. Однако навязать борьбу французам и шведам должны Вебьёрн Сёрум, Эндре Стрёмсхейм и Мартин Улдаль.

Перро – новый король биатлона?

Неплохо шумит 23-летний француз Эрик Перро. В Ленцерхайде ему уже удалось выиграть первое личное золото чемпионатов мира в карьере. Он также успел стать соучастником серебра в мужской эстафете и зацепить бронзу в пасьюте.

Судите сами: с ходом у Перро всё в порядке, да и с амбициями тоже. Ну, а про качество стрельбы говорить не приходится: 91% попаданий в этом сезоне. На фоне Кентена Фийона Майе и Эмильена Жаклена, которые себя реализовали, Перро – отличная кандидатура на роль лидера сборной. И не только.

Томми, подтяни стрельбу!

Его конкурентом на ближайшие два олимпийских цикла должен стать итальянец Томмазо Джакомель. Он тоже провёл лучший ЧМ в карьере, а к 24 годам успел побывать уже на четырёх турнирах такого уровня.

В этом сезоне Томми одержал первую победу на этапах Кубка мира. Итальянец пока не отличается стабильностью в стрельбе, хотя ему по силам то, чего не удалось соотечественникам Лукасу Хоферу и Доминику Виндишу. А про харизму Джакомеля даже и говорить не стоит. Её наличие – важный маркер для спортивной звезды.

Жанмонно возьмёт штурвал в свои руки

Очевидно, что в женском биатлоне балом продолжат править француженки, а именно Лу Жанмонно.

Она моложе Жюстин Бреза-Буше и Жулии Симон и пока не побеждала на чемпионатах мира и Олимпиадах в личных гонках. В отличие от именитых соперниц, Жанмонно явно выступила ниже своих ожиданий на ЧМ-2025, но на протяжении кубкового сезона не раз доказывала собственную состоятельность – сейчас Лу бьётся за победу в тотале.

Раздражитель сборной Франции

Младшая из сестёр Эберг с блеском выиграла масс-старт в Ленцерхайде, а перед этим говорила, что не верит в собственный успех из-за плохого самочувствия – Эльвира заболела перед началом ЧМ-2025. Если бы не болезнь, шведка могла бы выиграть больше золотых наград.

Но это лишь повод вернуться на ЧМ в 2027-м и добрать то, что не получилось сейчас. А перед этим взять реванш за два серебра на ОИ-2022.

Кстати, о француженках. Возможно, в ближайшие годы мы станем свидетелями противостояния Эльвиры Эберг и Лу Жанмонно. Согласитесь, шведская биатлонистка – хороший раздражитель для сборной Франции?

Марен Киркеэйде

В женской сборной Норвегии созревает новый лидер – Марен Киркеэйде. В её адрес уже посыпались хвалебные речи, в том числе от Уле-Эйнара Бьорндалена.

Марен всего 21 год. Однако она уже успела зацепить бронзу ЧМ-2025 и привести команду к серебру в эстафете. Прямо сейчас Киркеэйде — лучшая из норвежек в общем зачете и, похоже, готова оставаться в этой роли надолго.

Мы будем грустить по весёлым братьям Бё, сногсшибательной Доротее Вирер, но недолго! Всё внимание на себя точно перетянут будущие звёзды, а биатлон после ухода целой плеяды топов точно не станет менее интересным.