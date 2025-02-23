Франция выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону — 2025

Сборная Франции выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2025, который завершился в Ленцерхайде (Швейцария). Французские спортсмены завоевали в общей сложности 13 наград, из которых шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых.

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Второе место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии с девятью медалями (четыре золотые, три серебряные, две бронзовые). Тройку лидеров замкнула команда Швеции, биатлонисты которой взяли четыре награды (одна золотая, две серебряные, одна бронзовая). Всего на ЧМ-2025 в Ленцерхайде медали завоевали представители восьми стран.