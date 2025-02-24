Супруги Терентьевы стали победителями «Гонки Легкова — 2025»

22 и 23 февраля 2025 в Рязани в 11-й раз состоялись Всероссийские соревнования по лыжным стартам «Гонка Легкова — 2025». В этом году в программу фестиваля вошли соревнования среди профессионалов, старт для любителей, а также гонки для юных лыжников и мастер-классы от легендарных спортсменов. Мероприятие прошло на территории биатлонного комплекса «Алмаз», а участие в нём приняли более 1200 человек.

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Первый день фестиваля был полностью посвящён лыжным гонкам. 22 февраля свои силы попробовали самые юные любители лыжного спорта — они открыли фестиваль и соревновались на дистанциях 1, 3 и 5 км в зависимости от возрастной группы. Вторыми в этот день на старт вышли взрослые участники соревнований на 10 км среди любителей, победителями стали: Сероносова Полина среди женщин и Алипкин Андрей среди мужчин.

Также в этот день состоялась шоу-гонка: звёзды спорта и олимпийские чемпионы преодолевали парами шесть кругов по 200 м. Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов и директор Московского клинического научного центра Игорь Хатьков преодолели дистанцию за 6 минут 32,7 секунды. Второе место заняли чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова‑Перхт и руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев (+2,5 секунды). Тройку лучших замкнули двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин стали четвёртыми.

Следующими выступили профессиональные спортсмены. Они также преодолели дистанцию в 10 км. Победителем гонки среди мужчин стал Александр Терентьев, а среди женщин первой к финишу пришла Наталья Терентьева. Завершением первого дня стала лыжная гонка на 15 км среди любителей. Победителями на этой дистанции среди мужчин стал Илья Кузнецов, а среди женщин — Рада Тарасенко.

23 февраля в рамках фестиваля прошли мастер-классы от звёзд лыжного спорта и биатлона.

Призовые места среди профессионалов достались шести мужчинам и шести женщинам, показавшим лучший результат. Среди любителей победителями и призёрами стали первые тройки мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Их наградили медалями, кубками и денежными призами. Кроме того, также прошло награждение по возрастным категориям. Ну а все финишёры получили памятные медали.

«Мы рады из года в год дарить праздник лыжного спорта такому большому количеству людей. Для всех нас это не просто соревнование, а значимый шаг к продвижению культуры здорового образа жизни. Я горжусь тем, что вместе мы можем обращать внимание на здоровье и спорт», — сказал создатель и идейный вдохновитель «Гонки» Александр Легков, победитель Олимпийских игр в Сочи — 2014.

Результаты «Гонки Легкова — 2025»

Соревнования среди профессионалов, мужчины, 10 км:

1-е место — Александр Терентьев,19:19.045

2-е место — Павел Соловьёв, 19:19.140

3-е место — Сергей Волков, 19:19.351

Соревнования среди профессионалов, женщины, 10 км:

1-е место — Наталья Терентьева, 22:05

2-е место — Анастасия Кулешова, 22:07

3-е место — Екатерина Смирнова, 22:08