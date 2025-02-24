В Тронхейме стартует главный турнир года. Главные герои – Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг.

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26 февраля в Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. Увы, этот турнир в очередной раз пройдёт без участия россиян, но тем не менее там будет на кого посмотреть. В лыжных гонках нас ждут яркие баталии норвежцев и шоу от Терезе Йохауг, в двоеборье – красивое завершение карьеры от Ярля Магнуса Рийбера, в прыжках с трамплина – битва австрийцев и доминирование Ники Превц.

Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.

Где и когда пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта?

ЧМ-2025 пройдёт с 26 февраля по 9 марта. Домом для важнейшего турнира станет Тронхейм. Норвежские спортсмены долго ждали гонок на родной земле, и их давняя мечта наконец-то исполняется.

Норвегия примет чемпионат мира уже в шестой раз в истории. До этого ЧМ проводился в Осло (1930, 1966, 1982, 2011) и том же Тронхейме (1997).

Какие виды спорта будут на ЧМ-2025?

Традиционно на ЧМ по лыжным видам спорта соревнования проводятся в «северных» дисциплинах: лыжных гонках, лыжном двоеборье и прыжках с трамплина. В этом году впервые пройдут состязания в пара-лыжном спорте!

На ЧМ-2025 будет несколько нововведений. Вместо 24 комплектов наград будет разыграно 27: добавились спринты у пара-лыжников и личное соревнование у двоеборок. Кроме того, в лыжных гонках впервые в истории женщины и мужчины побегут равные дистанции.

Расписание ЧМ-2025 по лыжным видам спорта

В лыжных гонках спортсмены будут соревноваться с 27 февраля по 9 марта. За это время пройдёт 12 гонок. Выходными днями для лыжников будут 28 февраля и 3 марта.

Состязания в прыжках с трамплина запланированы с 28 февраля по 8 марта. Спортсмены разыграют семь комплектов медалей. Для атлетов предусмотрены два выходных дня – 3 и 4 марта.

Двоеборцы будут биться за медали с 27 февраля по 8 марта. За это время состоятся соревнования в шести дисциплинах. Спортсменам предоставят дни отдыха с 3 по 5 марта, а также 7 марта.

Соревнования пара-лыжников пройдут 4 и 5 марта. Женщины и мужчины пробегут спринты. Предусмотрены гонки для слабовидящих, для стоячих и сидячих спортсменов.

Будут ли россияне на ЧМ-2025?

К сожалению, россиян на ЧМ-2025 не будет. Наши атлеты отстранены от соревнований с февраля 2022 года. Из-за этого сборная России пропустила и чемпионат мира в 2023 году в Планице. Пока нет гарантий, что к следующему ЧМ наши ребята смогут вернуться.

Хотя тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков в интервью «Чемпионату» рассказывал, что недавно FIS проводил опрос по поводу отношения к допуску россиян.

«Примерно месяц назад проводился опрос среди спортсменов на тему того, как они относятся к возможному возвращению россиян на Кубок мира. Опрос проводился представителем комиссии спортсменов FIS британцем Джеймсом Клагнетом, он же потом показал результаты. А они таковы: 50% против допуска русских, 20% поддержали возможный допуск, а 30% высказались, что возвращение возможно только под нейтральным флагом и после жёстких проверок. И многие в личных разговорах высказались против возвращения конкретных спортсменов, а не [против] всей российской команды».

Фавориты чемпионата мира по лыжным видам спорта – 2025

В лыжных гонках всё внимание к себе, конечно, привлекут норвежцы. Нас ждёт жаркая борьба между Йоханнесом Клебо, Харальдом Амундсеном, Сименом Хегстадом Крюгером, Эриком Вальнесом, Полом Голбергом. Но тут стоит отметить и топов из других стран: финна Ийво Нисканена и шведа Эдвина Ангера. У женщин стоит последить за Фридой Карлссон, Эббой Андерссон, Йонной Сундлинг, Майей Дальквист, Линн Сван, Джессикой Диггинс, Надине Фендрих, Астрид Слинд и Терезе Йохауг, которая проводит свой последний ЧМ.

В прыжках с трамплина главной звездой будет Ника Превц. Также внимание к себе привлекут Катарина Шмидт и Селина Фрайтаг. У мужчин ожидается борьба между австрийцами Даниэлем Чофенигом, Яном Хёрлем и Штефаном Крафтом.

В лыжном двоеборье все будут следить за Ярлем Магнусом Рийбером, который из-за болезни Крона вынужден завершить карьеру в 27 лет. Этот ЧМ станет последним для норвежской суперзвезды. С ним бороться будут Винценц Гайгер и Юлиан Шмидт. У женщин в фаворитах Натали Армбрустер, Харука Касаи и Мари Хаген.

Где смотреть ЧМ-2025 по лыжным видам спорта?

Болельщикам лыжных гонок повезло больше остальных. Трансляции событий ЧМ-2025 будут доступны на «Матч! Арена». Остальным фанатам лыжных видов спорта придётся искать другие варианты просмотра соревнований. Тем не менее «Чемпионат» расскажет вам обо всех важных событиях турнира в Тронхейме.