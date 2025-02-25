Вяльбе отреагировала на санкции Канады

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что ее мало волнует включение в санкционный список Канады.

Ее слова приводит РИА Новости.

«Я в Канаде-то была один раз — на чемпионате мира. Ни до, ни после там не была. Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», — сказала Вяльбе.

Вяльбе неоднократно публично поддерживала действия Владимира Путина и выступала против участия спортсменов в турнирах без российского флага. В 2024 году она заявляла, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина, называла предателем Елену Исинбаеву и выступала против участия лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе. Также Вяльбе призывала «кинуть серьезную бомбу в центр Лондона», однако позднее признавалась, что жалеет о своих словах.

Всего в канадский санкционный список попали 33 физических и 44 юридических лица из России.

Канада ввела санкции против Вяльбе

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.