Россияне разгромили всех на ЧМ по зимнему триатлону в Италии

Россиянка Дарья Рогозина стала главной звездой турнира в Европе, а потом рассказала «Чемпионату», как её там встретили.

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22-23 февраля в итальянском Конье состоялся чемпионат мира – 2025 по зимнему триатлону, на котором впервые за три года выступили российские спортсмены. Выступили триумфально: Дарья Рогозина, трёхкратная чемпионка мира по зимнему триатлону, добавила к своей коллекции ещё два золота – в основной дисциплине и в дуатлоне. В триатлоне Олег Честиков стал чемпионом мира. Алина Лягаева и Савелий Анисимов выиграли золото по юниорам.

Зимний триатлон проходил в формате бег (2 км) + велогонка по снегу (4 км) + лыжная гонка (4 км). Дуатлон состоял из бегового и лыжного этапов.

После окончания турнира «Чемпионат» связался с его главной героиней и расспросил, как встречали россиян в Италии и как вообще прошёл ЧМ.

«В триатлоне оформлением нейтральных статусов занимается целая команда»

– Даша, ты вновь занялась привычным делом – громишь соперниц в зимнем дуатлоне и триатлоне?

– За три года отстранения привычка немного подзабылась, но я её быстро вспомнила (смеётся).

– Пока FIS по-прежнему не приняла никакого решения по нейтральным спортсменам, российские лыжники проявляют себя в смежных видах спорта – ски-альпинизме, триатлоне. Как ты получила нейтральный статус?

– Тут огромную работу провела глава Федерации триатлона России Ксения Сергеевна Шойгу, которая буквально выбила для нас этот статус. Ведь ещё летом 2024 года российских триатлонистов стали допускать до стартов в нейтральном статусе, а «зимники» получили такое право только сейчас. Буквально за пару дней до старта. В федерации оформлением нейтрального статуса занимается целая команда, тут всё отлажено.

– Было какое-то волнение – а вдруг не дадут?

– Скорее была уверенность, что всё будет нормально. Мы ведь заранее приехали в Конье, ещё 7 февраля. Соревнования же проходили на высоте, нужно было адаптироваться. Так что мы приехали туда на небольшой тренировочный сбор. Получается, что нейтральный статус получили, уже находясь на месте проведения чемпионата мира.

«Я в Италии тоже гонку пробежала. Меня объявляли лыжницей из России»

– То есть всё то, что происходило вокруг сбора наших лыжников в Италии и вокруг гонки с участием Большунова, было на ваших глазах?

– Мы не смотрели ту ночную гонку, зато сами поучаствовали в соревнованиях. Прилетели 7 февраля и узнали, что 9 февраля пройдёт классическая 30-километровая гонка Marcia Gran Paradiso. Прямо рядом с нами. Конечно, мы не упустили возможность поучаствовать. Приехали на место, за пять минут заявились и получили стартовые пакеты. Организаторы сказали, что очень рады видеть русских. Когда мы стартовали, то объявляли, что на дистанции такой-то участник из России, нас все поддерживали. Атмосфера – просто огонь. Очень приятно было в такой обстановке бежать.

– Ты какое место заняла?

– Второе. Я уступила пять минут Оливии Буфар-Несбитт, которая входит в основной состав сборной Канады по лыжным гонкам. Вообще, там почти вся сборная Канады бежала, у парней выиграл Антуан Сюр. Проигрыш немаленький, конечно, но я бежала на тренировочной паре – единственной классической, которую с собой брала. Просто сняла парафин, которым лыжи были залиты, и побежала. Вообще не готовила. На фтор проверок не было.

– А в Италии был ажиотаж вокруг ночной гонки с Большуновым?

– Нет, вообще никакого. Никто и не говорил конкретно про эту гонку. Но я хочу отметить, что в Конье в административном здании висят плакаты с русскими лыжниками во время гонок. Там есть и Александр Большунов, и Денис Спицов, и другие наши. И эти плакаты так и висят. До сих пор, представляете? Я заходила в спортивный магазин, и там продавцы, когда услышали, что я из России, сразу такие – о, Большунов, Спицов! В Италии все ждут, когда уже наши звёзды вновь будут допущены к международным стартам.

«За два золота на чемпионате мира получила $ 2200»

– Давай к триатлону вернёмся. Когда был отбор на чемпионат мира в Конье?

– В начале феврале в посёлке Верхошижемье в Кировской области на чемпионате России. По его итогам и была сформирована команда на ЧМ-2025. Могу сказать, что сборная выступила очень сильно во всех видах программы. Сенсацией, конечно, стало золото Олега Честикова в мужской категории в триатлоне. Олег уже в довольно далёком прошлом был лыжником, занимался у Юрия Викторовича Бородавко, но затем прерывал карьеру. Нам удалось подтянуть его в триатлон, и вот результат!

– Даша, ты очень круто выступила в Конье. Два золота из двух возможных. Но всё же твоя основная специализация – лыжные гонки?

– Конечно, я из лыжных гонок, но специализация… Триатлон – совсем другое, здесь тоже хочется показывать результаты. Здесь есть выход на международную арену, а это огромный плюс. Кроме того, летом я увлеклась маунтинбайком и теперь вхожу в основной состав сборной России.

– Хелене Фоссесхолм просто отдыхает по сравнению с тобой!

– (Смеётся.) Ну просто так получается. С учётом такого разнообразия видов спорта у меня в лыжных гонках даже некий регресс начался. Именно в этом сезоне лыжи похуже идут. Нужно думать, что именно поменять, чтобы переломить ситуацию. Сезон закончится, нужно проанализировать всё и тогда уже принимать решение.

– Ты сказала, что на любительском марафоне было очень тёплое отношение, россиян круто приняли и поддерживали. А на стартах чемпионата мира?

– Не скажу, что соперники огорчились от того, что мы приехали. Все очень тепло общались, в том числе норвежцы. Однако видно было, что без нас они могли больше медалей взять (улыбается). Ещё могу отметить, что уровень соперниц вырос. Если раньше я привозила по пять минут на финише, то теперь преимущество составило только полторы минуты. Конечно, отчасти на это повлияло и сокращение дистанции, но всё равно. Если раньше в транзитных зонах мы по 7-10 секунд отыгрывали у соперников на переобувании, то теперь у нас такого преимущества нет.

Могу ещё болельщиков отметить, которые и по-русски кричали. Один из болельщиков после окончания церемонии награждения подошёл и сказал, что это свинство по отношению к русским спортсменам, что не включили национальный гимн. Но все в один голос – и болельщики, и спортсмены – говорили, что прекрасно знают, кто мы и откуда. Абсолютно никакого негатива.

– Если не секрет, какие призовые положены на чемпионате мира по зимнему триатлону? Они выросли за время отстранения?

– Нет, не выросли. Всё так же, как и раньше: $ 1300 за победу в триатлоне, $ 900 за победу в дуатлоне.

– Не жалеешь, что выбрала триатлон, а не ски-альпинизм, например, который стал олимпийским видом спорта?

– Ни о чём не жалею. Я нахожусь на своём месте. У меня очень много перспектив на самом деле. Если захочу, попробую и другой вид спорта. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Получаю от этого удовольствие и ничего менять пока не собираюсь.