Дарья Непряева: «Вяльбе сказала мне, чтобы я никому не показывала свои слезы»

Лыжница Дарья Непряева в эфире «Матч ТВ» рассказала о том, какой совет ей дала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе после перехода на взрослый уровень.

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— Мне очень нравится иногда говорить с Еленой Валерьевной. С ней можно посекретничать, что‑нибудь пообсуждать. Когда у меня был первый год после юниоров, у меня реально не получалось, потому что я не понимала, почему. Я вроде всё делаю, не халявлю на тренировках, я всё выполняю, но почему у меня не получается? Я уходила лидером, а сейчас я проигрываю девчонкам, у которых выигрывала очень много. Помню: я плачу, сижу в столовой, она сидит со мной и говорит: «Никогда не показывай никому свои слезы. Никто твоих слез не стоит!» Это один из советов, который я запомнила на всю жизнь. Нужно быть сильной всегда. Потому что Елена Валерьевна такая сильная женщина. Она наш руководитель, президент, все ее так боятся, но с ней наедине это просто совершенно другой человек. Понятно, она должна держать лицо. Все ее за это и уважают. Но наедине это просто настолько добрый человек, что просто поговорить с Еленой Валерьевной дорогого стоит, — рассказала Непряева в специальном репортаже Андрея Романова «Новая звезда» на «Матч ТВ».

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка, 14‑кратная чемпионка мира, она возглавляет ФЛГР с 2010 года.

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