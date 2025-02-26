Московский лыжный марафон отменили из-за погодных условий

Московский лыжный марафон 2025 года отменен из‑за погодных условий, сообщает пресс‑служба массовой гонки «Лыжня России».

Планировалось, что марафон пройдет 9 февраля, однако позднее гонка была перенесена на 9 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«Лыжня России» пройдет в режиме гонки со свободным стартом на лыжно‑биатлонной трассе в «Лужниках» с 26 февраля по 4 марта.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в 2025 году посвящена 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.